В Москве открылся фестиваль волейбола

Яркий спортивный праздник, который объединяет профессионалов и любителей. В столице сегодня открылся фестиваль волейбола "Московское лето".

Соревнования проходят на открытых кортах. А главным событием станет турнир в формате четыре на четыре для игроков разных возрастов. Участников также ждут встречи с известными волейболистами.

Отдельную часть программы подготовили для детей. Тренеры расскажут о работе спортивных школ и проведут консультации для родителей. Атмосферу праздника дополнят концерт и разнообразные конкурсы.