Собянин раскрыл детали работы коммунального флота Москвы

Ещё шесть речных судов скоро войдут в состав коммунального флота Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр рассказал, как городские службы заботятся о главной водной артерии столицы.

Коммунальный флот, в составе которого 30 судов, ежедневно собирает мусор с поверхности, устраняет загрязнения и убирает иловый осадок. Питьевой водой город обеспечивают четыре станции водоподготовки.

Наблюдение за состоянием Москвы-реки ведёт Мосэкомониторинг. Специалисты регулярно берут пробы воды и анализируют её 40 показателям.