Академическая мекка Москвы: чем живёт район Обручевский

Здесь немецкий изобретатель Франц Леппих конструировал воздушный шар, чтобы бомбить французов с воздуха. Эпизод описан у Льва Толстого в "Войне и мире". Одна из главных местных достопримечательностей - Воронцовский парк. В XVI веке это была вотчина боярина Фёдора Воронца. Сегодня эти места - настоящая академическая мекка: здесь сосредоточено несколько вузов.

Всё это о районе Обручевский. Прогулка по парку усадьбы "Воронцово" запросто превращалась в тренировку - так несколько десятилетий назад будущие звезды цирка Эдгард и его брат Аскольд Запашные под присмотром отца постигали азы жонглирования. Тогда люди вокруг собирались из любопытства, теперь знаменитого дрессировщика и генерального директора Большого московского цирка останавливают, чтобы сфотографироваться. На юго-западе Москвы, в Обручевском районе прошли детство, юность и большая часть сознательной жизни братьев Запашных.

Усадьба "Воронцово" признана памятником садово-паркового искусства и архитектуры. Принципы планировки здесь такие же, как в бывшей резиденции французских королей. При Екатерине II территория современного Воронцовского парка была передана роду князей Репниных, великих российских военачальников. Визитной карточкой старинной московской усадьбы стал парадный въезд с башнями и караульнями в стиле турецкой крепости. Цитадель из кирпича появилась в конце XVIII века при князе Репнине, который был героем русско-турецких войн. Ансамбль стал символом его триумфа.

Главный дом не сохранился, зато остальные постройки недавно отреставрировали. Восточный флигель теперь называют свадебным. Изысканные интерьеры и качественная акустика сделали флигель идеальной площадкой для торжеств. Усадьба вошла в проект "Новые адреса счастья", и здесь скрепили свой союз уже более 160-ти пар.

Обручевский район получил свое название в середине 60-х годов в честь выдающегося русского учёного Владимира Обручева. Академик, геолог, географ, путешественник и писатель-фантаст. Он исследовал Сибирь и Центральную Азию, а на его научно-фантастическом романе "Земля Санникова" выросли миллионы школьников. Имя Обручева увековечено не только на карте Москвы. В его честь названы ледник, перевал, оазис в Антарктиде и даже кратер на Луне.

В Обручевском районе несколько крупных вузов и научных центров, и добираться до них стало удобнее с появлением двух новых станций Троицкой линии метро. На "Новаторской" - ощущение солнечного неба. А на панно "Университета Дружбы Народов" - тысячи элементов цветного стекла складываются в силуэты и символы крупнейших городов мира.

А ещё здесь занимаются спортом. В районе появился скейт-парк с большой чашей и каскадом фигур для трюков. Рядом - тренажёрный зал под открытым небом, обновленные спортивные и детские площадки. Это территория ещё одной старинной усадьбы - "Богородское-Воронино", от которой сохранился только парк. В парках Обручевского района сохранился уникальный зелёный фонд: в Богородском - вековые липы, а в "Воронцово" - старинные дубы.

Природа Обручевского района и сейчас воспитывает правильное отношение к жизни, а ещё тренирует наблюдательность: самые внимательные наверняка найдут в листве белку, а среди кувшинок - черепаху.