Просветление не наступило: ученики блогера Артура Ситы оказались на грани нервного срыва

Продавец счастья. Последователи известного коуча Артура Ситы обвиняют своего гуру в том, что несмотря на годы занятий под его руководством и миллионы потраченных рублей, так и не достигли обещанного просветления. Схема не новая. Чем-то подобным занимались королева марафонов Елена Блиновская, Лерчек, Инна Тлиашинова и многие другие блогеры. Но у Артура Ситы - особый шарм. Он не стесняется называть себя богом и вывозит подопечных на ретрит на тропический остров. За их деньги, разумеется.

Лола жила в общине просветлённых и работала бесплатно по 17 часов и без выходных. За пять лет она потратила миллионы на встречи с Артуром Сита и ушла с работы, чтобы посвятить себя служению гуру. За это мастер обещал открыть ей мир благости. Девушка была соведущей подкастов Артура. Позже он отправил её на кухню своего кафе лепить веганские пельмени. Там без отдыха работал и 14-летний брат Лолы. Только когда Лола стала терять волосы от стресса и истощения, и не могла встать с постели поняла, мастер обманул её.

Артур Сита (или Сила), он же Артур Мамедов деятельность проповедника начал в двухтысячных. Рассказывал, как наслаждаться моментом онлайн и на встречах. Сначала бесплатные, со временем они стали стоить сотни тысяч рублей. Сборы позволили самопровозглашённому богу поселиться на таиландском острове Самуи, построить ретритный центр, а также гастролировать с лекциями по миру. Но за рассказами о светлом и божественном скрывалось всё самое грязное и приземлённое. Бывшие помощницы Артура обвинили его в многожёнстве и склонении к интимной близости.

Недавно интернет потрясла история о гибели двух девушек из общины. Одна из них утонула, спасая ребёнка. Другая попала в аварию. По словам знакомых, обе находились в состоянии депрессии и не раз говорили о желании покончить с собой. Сам Артур Сита исключает такие версии. Считает, что обе трагедии произошли в результате несчастного случая. Однако бывшие приближённые наставника уверяют - жили на грани нервного срыва. За малейшее непослушание человека объявляли предателем и подвергали травле.

Последователи не просто должны были слушаться Артура во всём, но и восхвалять, а также везде упоминать его. В мирской жизни Артур Сита - предприниматель. В Москве у него три барбершопа и сеть веганских ресторанов. Два из них в Москва-сити, а три в "Атриуме". Его работники не захотели рассказывать - как устроиться на работу в заведения общепита.

Штрафы, доносительство и кабальные условия - вот что скрывают просветлённые с натянутыми улыбками. По словам бывших адептов, тем кому не хватало на ретриты денег, Артур предлагал брать их в кредит. А долг отрабатывать в тех самых кафе. Однако Артур Сита в своём микроблоге все обвинения отрицает. Духовный учитель уверен, что чёрный пиар - заказ с целью шантажа и вымогательства.

Также Сита уверяет - все его сотрудники получают официальные зарплаты с бонусами. А первое время он, якобы, вообще содержал работников за свой счёт. Так или иначе, а судьба многих, остающихся в сообществе, незавидная. Квартиры проданы, работа брошена, социальные связи оборваны - идти адептам культа благости бывает попросту некуда. Те, кому удалось вырваться, написали совместное заявление в полицию.

Сейчас Артур продолжает вести подкасты и готовиться к новым ретритам. И пока находятся доверчивые люди, готовые отдать всё за просветление, он будет обогащаться. Избавиться от наваждения можно лишь включив собственное критическое мышление.