Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

Армия России взяла под контроль Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в минувшие сутки были нанесены удары по военным предприятиям в Киеве, занятым в производстве дальнобойных ракет "Фламинго", объектам используемой в интересах ВСУ транспортной инфраструктуры и логистическим центрам противника.

В ежедневной сводке военного ведомства говорится, что силы ПВО сбили две ракеты "Нептун", снаряд HIMARS и 678 дронов ВСУ. В Чёрном море уничтожены два украинских безэкипажных катера.