Трамп хочет приравнять Иран и Россию в пакете санкций умершего Грэма*

Президент США Дональд Трамп хочет включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси Грэм* хотел сделать, и это должно было произойти, считает глава Белого дома. Об этом он написал в соцсетях.

Американский сенатор Линдси Грэм* внезапно умер неделю назад. За два дня до смерти он был с визитом в Киеве, где обсуждал программы финансирования Европой закупок в США военной техники для Украины.

Линдси Грэму* был 71 год. В последние два десятилетия он сделал сотни антироссийских заявлений и выступал инициатором ужесточения санкций против России.

В частности, в 2011 году сенатор выступил соавтором резолюции, осуждавшей действия России в Грузии в 2008 году. В 2014 году он призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за предоставления Россией политического убежища Эдварду Сноудену.

Ещё политик не раз призывал к активизации противодействия России на мировой арене, в том числе после начала в 2022 году специальной военной операции.

В 2023 году МВД России объявило его в розыск, а 20 февраля 2024 года Росфинмониторинг внёс Линдси Грэма* в перечень террористов и экстремистов.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.