Путин в Кремле поблагодарил главу МИД КНДР за помощь на спецоперации

Владимир Путин на встрече в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи ещё раз выразил благодарность руководству и народу этой страны за помощь в проведении спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Также российский лидер передал самый тёплый привет Ким Чен Ыну и дал высокую оценку отношениям Москвы и Пхеньяна.

В свою очередь, министр сказала, что Ким Чен Ын недавно вновь подтвердил стратегическую направленность на развитие отношений с Россией.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля 2025 года завершилось вытеснение противника с приграничных территорий. Помощь в освобождении региона оказали военные КНДР.