Российская армия ночью нанесла серию мощных ударов по военной инфраструктуре неонацистов в порту Одессы, сообщили в Минобороны. В ответ на террористические атаки Киева на российские гражданские объекты уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. На линии соприкосновения критическая ситуация для противника - в Алексеево - Дружковке. Наши войска стремительно продвигаются на запад от Константиновки. Многие боевики сдаются в плен. Успехи - и на Запорожском участке.

Стремительный бросок на позиции ВСУ в Запорожской области - финал операции, которая готовилась несколько дней. На этом участке фронта противник оборудовал разветвленную сеть укреплений. Блиндажи противника представляли собой настоящие бункеры. Сверху они были накрыты бронелистами и тщательно замаскированы. Однако наша воздушная разведка вскрыла все особенности этого опорного пункта, а саперы заблаговременно разминировали подходы.

Взятие этого опорного пункта позволило подразделениям группировки "Восток" продвинуться на данном участке фронта и закрепиться на новых позициях. Наше наступление на Запорожье активно поддерживает артиллерия. Расчет орудия "Гиацинт - Б" уничтожил скопление живой силы ВСУ.

Под шквальным огнем позиции противника на Добропольском направлении. Расчету РСЗО "Ураган" поразил опорные пункты ВСУ и пункты управления БПЛА. С воздуха наступление наших штурмовиков прикрыли дроны - перехватчики. Уничтожили украинские ударные беспилотники.

Одно из самых горячих направлений сегодня - Краснолиманское. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт - С" группировки "Запад" бьют по замаскированным опорным пунктам ВСУ, огневым точкам ствольной артиллерии, антеннам связи и БПЛА.

Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск работают во вражеском тылу - поражают маршруты следования военных колонн на дорогах, связывают Дружковку, Славянск и Краматорск. Под прицелом любая машина, перевозящая продовольствие, боеприпасы или личный состав ВСУ.

ЗРП - 2. Переносной удлинённый заряд разминирования. Реактивный двигатель выбрасывает детонирующий кабель на расстояние до 150 метров. В результате на минном поле образуется проход. А для работы в труднодоступных местах саперы используют поисковый комплекс "Скоробей".

Ежедневно инженерные подразделения группировки "Север" находят и уничтожают множество мин, которые ВСУ в основном сбрасывают с беспилотников.