Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 20 июля, 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем официальном MAX-канале, вражеские дроны были уничтожены и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Тем временем помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что в больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Состояние семерых врачи оценивают как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на то, что российские бойцы не оставили без ответа эту атаку. Как написал эксперт в социальных сетях, был дан "очень быстрый ответ" и нанесен "очень мощный удар по Киеву — по сообщениям, выпустив около 40-50 ракет". Целями этого удара возмездия стали точки логистики и промышленные объекты.