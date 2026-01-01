Испания выиграла чемпионат мира по футболу

Испания одержала победу над командой Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась 19 июля в городе Ист-Рашфорд, длилась чуть больше двух часов и завершилась со счетом 1:0.

В составе победившей команды отличился нападающий Ферран Торрес (106-я минута). Ему ассистировал форвард Нико Уильямс. В ходе матча испанцам также отменили два гола.

Игра отличилась тем, что в ходе первого тайма сборные не смогли забить ни одного гола, тем самым установив антирекорд турнира для подобных игр.

Для испанских игроков это второй титул чемпионов мира в истории. Впервые команда завоевала Кубок мира ФИФА в 2010 году.