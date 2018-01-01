Певица МакSим похоронила любимого мужчину: не переставала плакать у могилы и едва держалась на ногах

Певица МакSим похоронила своего самого близкого мужчину. Умер папа исполнительницы хита "Трудный возраст". Сергею Орефьевичу было 65 лет.

Папа МакSим около 15 лет назад узнал, что болен раком. Врачи говорили, что он не проживет и года, но Сергей Орефьевич сражался с коварной болезнью, и на время она даже отступила, подарив ему еще 14 лет жизни. 19 июля папу певицы похоронили в Казани.

"Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак 4-й стадии, врачи сказали, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь всё же взяла свое", — поделилась Марина (настоящее имя певицы).

Артистка на своей странице в соцсети опубликовала фото с похорон. На кадрах МакSим выглядит убитой горем. На отпевании в церки она тихонько плакала, но еще держалась, у могилы отца певица уже не могла устоять на ногах, она обнимала брата, ссутулившись от горя.

"Спасибо тебе за всё, папа. За любовь, заботу, силу и воспоминания, которые навсегда останутся с нами. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда", — обратилась артистка к Сергею Орефьевичу.

Напомним, еще в 2018 году МакSим рассказала, что ее папа борется с раком. К тому моменту мужчина прошел 18 курсов химиотерапии и 27 курсов облучения. Спустя три года певица заявила, что ее отцу удалось победить онкологическое заболевание.