В ночь на понедельник, 20 июля, в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил мэр столицы в своем MAX-канале, такое количество украинских дронов было выявлено с 20:30 воскресенья, 19 июля, до 5:00 понедельника, 20 июля.

Большая часть БПЛА противника была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. При этом 85 беспилотников уничтожено на подлете к Москве.

Глава Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал, что средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на регион — основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В своем MAX-канале губернатор сообщил, что в результате падения БПЛА повреждены несколько домов и объекты гражданской инфраструктуры. Один человек получил травмы в Домодедове, еще один пострадал на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с машиной.

В Кремле, говоря про очередную атаку украинских дронов на гражданского населения, подчеркивали: об этом должны знать и помнить все. Россия призывает всё мировое сообщество не оставлять без внимания на преступления киевского режима против мирных людей.

Российский лидер Владимир Путин указывал на недопустимость использования дальних беспилотников против гражданского населения, заявив, что это гуманитарное преступление. Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить свою территорию, — соответствующая работа продолжается.