Кремль высказался о контактах Путина с новым аятоллой Ирана

Между Москвой и Тегераном пока нет конкретных договоренностей о контактах между президентом России и новым духовным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом рассказал в понедельник, 20 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал по просьбе журналистов публикации о том, что первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или личная встреча с Владимиром Путиным.

Как уточнил Песков, "здесь мы конкретно ничего сказать не можем", поскольку "пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет". Однако, подчеркнул представитель Кремля, Владимир Путин открыт к таким контактам, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о попытках нашей страны поспособствовать в урегулировании разногласий между Ираном и западными государствами. Политик отметил, что "в свое время мы договорились об иранской программе", однако "всё развивалось так, что привело к сегодняшней трагедии". При этом Путин подчеркнул, что не видит никаких провокаций со стороны Ирана, которые бы вынудили США начать войну.

В МИД Ирана подтверждали, что поддерживают постоянные контакты с Россией по поводу переговорного процесса с Соединенными Штатами о мирном урегулировании конфликта. Представитель ведомства Исмаил Багаи рассказал, что состоялась встреча замглавы министерства по политическим вопросам Маджида Тахт-Раванчи с послами России и Китая в Тегеране.