В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией

Подход Германии к диалогу с Россией изменился – он приобрел более конструктивный характер.

В настоящий момент Берлин придерживается более прагматичной линии, сообщает британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник. По словам собеседника, произошел "сдвиг настроения".

Власти Германии уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Москвой. В качестве посредника может стать экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла - он имеет тесные связи с российской администрацией.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими странами.