Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу.

Матч прошел в воскресенье в Нью-Йорке. Аргентина уступила Испании в дополнительное время со счетом 0:1. Единственный год забил самый критикуемый футболист "Барселоны" Ферран Торрес на 106-й минуте. Тем самым Испания стала двукратным победителем турнира – первая победа была в 2010 году.

Команда Лионеля Месси не смогла нанести ни одного удара по воротам в основное время встречи и установила антирекорд ЧМ-2026. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку в компенсированное ко второму тайму время, его удалили с поля.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Месси не смог сдержать слез после поражения в финале чемпионата мира. Он заявил, что его команда не показала лучшей игры и отметил превосходство соперника.