Фигуристка Анна Щербакова выходит замуж: вот кто жених

Анна Щербакова стала невестой. Возлюбленный сделал фигуристке предложение, преподнеся огромную корзину роз и кольцо с бриллиантом.

22-летняя спортсменка долгое время держала в тайне личную жизнь. Но о помолвке Аня молчать не стала. Она не только похвасталась колечком, но и раскрыла личность жениха. Избранником олимпийской чемпионки стал 27-летний хоккеист Артем Шакиров.

Сколько длятся отношения пары, не известно. Щербакова никогда не выставляла в Сеть фото с женихом. Теперь же завеса тайны приоткрыта, и поклонники поздравляют влюбленных с помолвкой. На вопросы о дате свадьбы Анна пока не отвечает.

Отметим, что Артем Шакиров выступал в Молодежной хоккейной лиге на позиции нападающего. Несколько лет назад Шакиров играл за ХК "Рязань". Тогда же спортсмен угодил в скандал. Во время матча с "Академией Михайлова" между Артемом и одним из соперников прямо на льду вспыхнул конфликт, обернувшийся дракой. По слухам, после матча в раздевалку к Шакирову зашли неизвестные, которые угрожали ему, а один из мужчин якобы попытался нанести удар хоккеисту.

Конфликт удалось уладить. Как рассказывал сам Артем, соперник, не сдержавший эмоций во время игры, принес ему извинения.

Чем Шакиров занимается сегодня, неизвестно. Жених Ани Щербаковой ведет непубличный образ жизни и не рассказывает о себе и своей деятельности.