Евросоюз достиг предела своих санкционных возможностей, и поддержка нового пакета антироссийских ограничений наткнулась на яростное сопротивление стран сообщества. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на дипломатов. Хвалёная европейская солидарность рушится из-за экономического ущерба, который приносят рестрикции. Ситуация настолько серьёзна, что давление Брюсселя уже не работает. Недальновидная внешняя политика стала одной из причин краха британского премьер-министра Стармера.

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