От московского стартапа к туристической платформе для путешествий по России: RUSSPASS исполнилось 6 лет

Куда сходить на выходных и какой маршрут выбрать в незнакомом городе? На эти вопросы уже 6 лет отвечает платформа РусПасс. Как написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, начинался РусПасс как московский проект для туристов, а в итоге вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки.

Сегодня на сайте представлены все 85 регионов России, более 70 тысяч туристических предложений, в том числе авторские маршруты. Можно заранее подготовить всю поездку: от места проживания и ресторанов до экскурсий, прогулок и культурной программы.

РусПасс активно использует технологии искусственного интеллекта. Умные алгоритмы формируют персональные рекомендации, помогают планировать путешествия с учетом интересов пользователя. За шесть лет работы РусПасс стал большой площадкой для бизнеса, гидов, регионов и представителей туристической отрасли.