Помощь фронту - для скорейшей Победы. Утром КПРФ отправила новый гуманитарный конвой на передовую и в регионы, которые воссоединились с Россией.

Военнослужащим и местным жителям доставят лекарства, стройматериалы, воду и продукты, а также различные предметы экипировки и спецтехнику. В том числе, кроссовые мотоциклы высокой проходимости.

Гумпомощь собирали партийные отделения, инициативные группы и трудовые коллективы. За 12 лет КПРФ отправила более 30 тысяч тонн грузов в Донецкую и Луганскую народные республики и другие прифронтовые регионы.