Маркл Маркл и принца Гарри подвергли унизительной процедуре перед встречей с Карлом III: пришлось терпеть, сжав зубы

Король Карл III и королева Камилла на прошлой неделе приняли принца Гарри, Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет в своей резиденции Хайгроув. Это была первая за четыре года встреча монарха с внуками.

Детали воссоединения семьи держатся в секрете. Герцогу и герцогине Сассекским запретили давать какие-либо комментарии о визите к королю. Дворец же лишь кратко подтвердил сам факт встречи.

Однако некоторые подробности все же просочились в прессу. Так, королевский биограф Кристофер Андерсен узнал, что Меган и Гарри вытерпели унизительную процедуру ради воссоединения с Карлом III. Мол, сжали зубы, но не проронили ни слова.

"Перед тем, как допустить Сассексов в резиденцию, были приняты все меры предосторожности. Персонал обязан был не допустить проноса устройств, способных записывать частные разговоры или угрожать безопасности. Безусловно, для Гарри и Меган это было неприятно — ведь их, по сути, обыскали, как любых простых граждан, — однако организаторы визита сочли это необходимым, к тому же распоряжение поступило лично от Карла III", — заявил RadarOnline биограф.

Усиленные меры безопасности вызваны поведением самих Сассекских. Ранее Меган распускала грязные слухи об отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а Гарри в своих мемуарах "Запасной" выдал всю подноготную королевской семьи.

"Процедуры досмотра были неприятными, но их рассматривали как плату за восстановление доверия. Сохраняются серьезные опасения, что содержание частных семейных бесед может стать достоянием общественности всякий раз, когда Сассексы допускаются в королевский круг", — отметил Андерсен, добавив, что сам король считает, что иного выхода нет.