Киевский режим вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов в ряде государств Европы.

Как пишет Die Welt, у властей Украины в их противостоянии с Россией "времени остается все меньше", тем более что "Украина по-прежнему беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами".

На фоне активизации массированных ударов со стороны ВС России особенно заметен раскол в "коалиции желающих". Так, Болгария отказалась участвовать в этом формате поддержки киевского режима, а Польша на фоне политического конфликта с Украиной тянет с ответом об участии в антибаллистической коалиции.

Ситуацию усугубляют для Киева перестановки в руководстве ряда европейских стран: смена премьер-министра Великобритании, скорое завершение президентских полномочий французского лидера Эммануэля Макрона, предстоящие в ряде стран Европы выборы.

По мнению германских журналистов, ближайшие месяцы станут критическими для Украины, особую роль могут сыграть решения стран-союзниц до прихода очередной зимы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. В связи с этим политик отверг любые возможности компромисса в ущерб интересов киевского режима, подчеркнув, что нужно продолжать поддержку киевского режима.

Однако официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на провальность множащихся региональных форматов по продвижению трещащего по швам проекта "анти-Россия". Политик подчеркнула, что в Европе все больше стран публично признают невозможность сохранять приверженность курсу на бесконечную помощь Украине.