Володин анонсировал удар по мошенникам: на банки возложат новую обязанность

В Госдуме готовятся рассмотреть поправки в законодательство, обязывающие банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Об этом рассказал в понедельник, 20 июля, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как пояснил политик в своем MAX-канале, сохраняется опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома. Чтобы защитить людей от действий мошенников и уменьшить риски оформления кредитов на граждан преступным путем, предлагаются указанные поправки.

В случае принятия этих корректив кредитно-финансовые организации обязаны будут при попытке оформления кредитного договора от лица какого-либо гражданина незамедлительно, в течение 15 минут, связаться с этим человеком через контактные данные заемщика или через портал "Госуслуги".

В уведомлении, по замыслу законотворцев, должны быть указаны не только сведения о договоре, но и информация о возможности отказаться от получения кредита (если его сумма выше 50 тысяч рублей).

Ранее Минцифры предложило правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Инициатива ведомства состоит в том, что банк или оператор связи должны будут возместить гражданину утраченные средства, если именно эти организации пропустили явные признаки недобросовестных действий в отношении своего клиента.

Тем временем сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали один из узлов связи телефонных мошенников. Правоохранители уточнили, что задержаны двое преступников, которые подозреваются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Кроме того, задержанные организовали передачу абонентских номеров с нарушением требований законодательства.