США готовятся к полномасштабной войне с Ираном

США в шаге от начала полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании.

Американское военное ведомство начало наращивать число военной техники на Ближнем Востоке, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации. Но при этом отмечается, что у США наблюдается нехватка ресурсов, в частности, средств ПВО и дальнобойных снарядов.

Собеседник газеты подчеркнул, что у Вашингтона на данный момент недостаточно ресурсов для безопасного проведения операций.

"У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом знает",- сказал чиновник.

Очередной виток эскалации между США и Ираном произошел 8 июля. Вашингтон объявил о прекращении режима перемирия в ответ на якобы атаку на торговое судно в Ормузском проливе.

С момента возобновления ударов погибли как минимум трое американских военнослужащих, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).