Российские военные успешно справились с очередной попыткой массированной атаки на Москву, которую украинские националисты предприняли с использованием беспилотников. На это указал в понедельник, 20 июля, посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник.

Как написал дипломат в социальных сетях, направленные на Москву свыше 400 дронов — это "огромная армада", однако "наши ПВО ее разобрали".

Активность украинских боевиков Мирошник объяснил тем, что предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому "за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик".

Россия не оставит без внимания очередные попытки ВСУ совершить теракты на российской земле с применением дронов: "За покушение на столицу будет отдельная благодарность" (цитаты по РИА Новости).

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник подчеркивал, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, санкционируя подобные налеты дронов, "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".

При этом из Киева звучат заявления, способные всерьез рассорить Украину с ее спонсорами. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига утверждает, что ВСУ больше не нуждаются в разрешениях третьих сторон для нанесения дальних ударов по территории России. При этом политик жалуется на удары возмездия, которые наносят российские бойцы по украинским военным объектам.