Wildberries в Коледино вернулся к штатной работе

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледино работает штатном режиме.

Ранее на складах провели эвакуацию в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе компании. В настоящий момент все сотрудники вернулись на свои рабочие места.

Инцидент не повлиял на обработку и отгрузку заказов. Операционная деятельность комплекса не прерывалась на длительный срок.

Логистический центр в Коледино (входит в подмосковный городской округ Подольск) является одним из ключевых объектов инфраструктуры Wildberries в Московском регионе.

В ночь на 20 июля Подмосковье подверглось массированной атаке беспилотников. Повреждения и пострадавшие зафиксированы в Домодедово, Подольске и Одинцовском городском округе.