Венгрия опровергла сворачивание отношений с Россией

Венгерские власти не предпринимали никаких шагов в направлении ослабления или разрыва отношений с Россией. В этом заверили в понедельник, 20 июля, в посольстве Венгрии в Москве.

Комментарий дипмиссии последовал за требованием венгерского министра обороны Ромулуса Русина-Сенди "восстановить доверие со своими союзниками", а для этого — закрыть двери перед Россией в своей внешней политике.

Как пишут "Известия", венгерские дипломаты призвали не интерпретировать "цитируемое в прессе высказывание" как общее заявление о российско-венгерских отношениях. Посольство подчеркнуло, что указанное заявление "не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество".

Позиция Венгрии по всем международным вопросам, включая предложения о санкциях, определяется ее национальными, экономическими интересами и интересами безопасности. При этом Будапешт стремится поддерживать отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве", заверили в дипмиссии.

Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале расследования в отношении экс-главы венгерского МИД Петера Сийярто — ему вменяют "сговор с русскими" и даже государственную измену при осуществлении связей с Россией. Мадьяр не стал подтверждать или опровергать эти обвинения, но отметил, что "в деле фигурируют многочисленных документы, содержащие государственные секреты и касающиеся внешней политики" (цитата по ТАСС).

На этом фоне министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар анонсировал обсуждение подхода к выстраиванию отношений с Россией в рамках Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия)? сообщает РИА Новости. Дипломат, предваряя эти дискуссии, подчеркнул неосмотрительность и ошибочность санкционной политики Запада против России: "На основе идеологических решений мы отказываемся от российских энергоресурсов".