ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье против участника СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае мужчину, подозреваемого в организации подрыва автомобиля участника СВО в отставке.

Установлено, что гражданин России 1977 года рождения сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами. Он узнал место жительства бывшего военнослужащего и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства.

Мужчину задержали при попытке реализации преступного замысла, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. У него изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства и гаджеты.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о теракте и проводится проверка по статье о государственной измене.