Предпоследний уровень погодной опасности ввели в Москве

В Москве в понедельник, 20 июля, продолжает действовать предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов.

Предупреждение об опасной погоде останется в силе до 18:00 мск 20 июля.

В связи с этим Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призывает внимательно отнестись к своему самочувствию, пить больше воды и не оставлять детей и животных в машине на жаре. Кроме того, нельзя держать в салоне автомобиля емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы.

Тем временем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что солнечная и ясная погода, обусловленная антициклоном, недолго продержится в столичном регионе — уже на рубеже вторника–среды, 21-22 июля, ситуация изменится, возобновятся затяжные дожди.