Россиянин с переломанными ногами провел ночь на Эльбрусе с мертвым 11-летним сыном: подробности трагедии

Во время восхождения на Эльбрус погиб 11-летний мальчик. Школьник вместе с отцом пытался покорить вершину. Связка альпинистов сорвалась с высоты 4200 метров. Ребенок от полученных травм скончался на месте. 40-летний Роман, папа мальчика, выжил, но получил тяжелейшие травмы.

Роман и его сын родом из Донецка, но пару лет назад семья переехала в Ставропольский край. Мужчина — заядлый альпинист, он мечтал покорить Эльбрус вместе с наследником.

По предварительным данным, во время восхождения у мужчины, спускавшегося вместе с сыном, оборвался страховочный трос. Ночь Роман провел на высоте около 4200 метров с телом ребенка. Только утром к альпинистам добрались поисковики, они подтвердили смерть мальчика.

В спасательной операции было задействовано 12 сотрудников экстренных служб. Мужчину эвакуировали с Эльбруса, у него сломаны обе ноги, тело ребенка также спустили с горы.

Все обстоятельства трагедии выясняются. "В ходе восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и его несовершеннолетний сын. В результате падения мужчина получил множественные травмы, а ребёнок скончался", — сообщили в Следственном комитете.

Отметим, что в прошлом году Роман уже поднимался на Эльбрус вместе с сыном. Но в тот раз восхождение пришлось прервать из-за непогоды.