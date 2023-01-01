Россиянам объяснили, как защититься от "болезни легионеров"

В России продолжается мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки и контроль над эпидемическими рисками. Об этом заявили в понедельник, 20 июля, в Роспотребнадзоре.

Комментарий ведомства последовал на фоне вспышки легионеллеза в Нью-Йорке. Как пишет New York Post, по состоянию на 19 июля два человека умерли от "болезни легионеров", еще свыше полусотни жителей города госпитализированы с таким же диагнозом.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, ведомство следит за развитием событий и напоминает россиянам: возбудителем легионеллеза является бактерия Legionella pneumophila, которая становится опасной при попадании в искусственные водные системы. Заразиться "болезнью легионеров" можно при вдыхании водно-дисперсной взвеси из систем горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, централизованного кондиционирования воздуха при нарушении сроков замены загрязненных фильтров.

Чтобы снизить риски инфицирования, Роспотребнадзор отслеживает качество воды в системе холодного и горячего водоснабжения. Граждан призывают не игнорировать правила технического обслуживания водных систем, регулярно их чистить и дезинфицировать, подчеркивается на официальном сайте ведомства.

В 2023 году крупная вспышка легионеллеза была зафиксирована в Польше. Ведущий вирусолог Ягеллонского университета, профессор Кшиштоф Пырч предупреждал: с каждым годом случаев этого заболевания будет все больше из-за глобального потепления климата.

Летом многих любителей дачного отдыха, охоты и рыбалки подстерегает другая опасность — туляремия. Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уточнил, что эту инфекцию переносят различные грызуны, а заболеть можно даже при вдыхании пыли, содержащей частицы отходов жизнедеятельности этих зверьков. В зоне риска находятся жители территорий, где расположены природные очаги туляремии, а также охотники, рыбаки, геологи, строители, работники сельского хозяйства и владельцы частных домов в сельской местности.