Власти Грузии прокомментировали нападение на россиянок: версия МВД отличается от слов туристок

В одном из отелей Грузии разгорелся скандал. На туристок из России напал местный мужчина. Пострадавшая девушка оказалась в больнице с переломом носа.

Как рассказали россиянки, в отеле отмечали свадьбу. Один из гостей услышал русскую речь (девушки разговаривали на балконе своего номера) и буквально озверел. Мужчина ворвался в номер, как найти россиянок ему якобы подсказали сотрудники отеля, и устроил скандал. Грузин был настолько разъярен, что ударил одну из девушек кулаком в лицо.

Министерство внутренних дел Грузии официально прокомментировало инцидент в пятизвездочном отеле в Кахетии. В ведомстве огласили версию нападавшего, и она отличается от того, что говорят россиянки.

"Во время свадебной церемонии в Телави иностранные граждане, отдыхавшие там, оскорбляли гостей с балкона и обливали водой оборудование, после чего нарушитель причинил физические травмы иностранке. Нарушитель задержан", — говорится в официальном заявлении МВД Грузии.

Разбитый нос туристки полиция Кахети сочла "незначительным телесным повреждением". "Расследование ведется в соответствии со статьей 120 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", — говорится в сообщении властей.

Представители отеля также высказались об инциденте. Они уверяют, что пытались предотвратить конфликт, сразу же вызвали полицию и скорую. Информацию о том, что сотрудники гостиницы направили разъяренного гостя свадьбы в номер россиянок, опровергают.

Между тем, пользователи Сети встали на защиту девушек. Они обрушили рейтинг отеля в популярных системах бронирования, люди оставляют негативные отзывы, рассказывая, что также столкнулись с проблемами во время отдыха в данной гостинице.

Сама пострадавшая поделилась, что ей предстоит операция из-за перелома носа. Девушка уверяет, что не оскорбляла гостей свадьбы и не выливала воду с балкона номера. По словам россиянки, нападавшего она видела впервые в жизни, а удар от него получила, когда заступилась за подруг