Западные союзники Германии отмечают масштабность ее работ по ядерно-оружейным направлениям. Об этом рассказали в понедельник, 20 июля, в Службе внешней разведки России (СВР).

Как уточнило ведомство, в соответствующих германских проектах заняты 30 национальных университетов, эксперименты по ядерному направлению проводятся на шести исследовательских реакторах.

Эксперты НАТО полагают, что при таких темпах работ Берлин способен в срок до года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство, подчеркнули в СВР.

Намерение ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе тревогу с учетом реваншистских настроений германских властей, а в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность действиями Германии, цитирует сообщение российской спецслужбы РИА Новости.

В СВР и прежде предупреждали, что патологическая русофобия руководства ЕС и ряда его ведущих стран приведет к печальным последствиям. В Евросоюзе уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного производства ядерного оружия, которое нужно европейцам исключительно для сдерживания мифической "российской угрозы". При этом Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.

До того заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик отмечал, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.