Пожар на складе, 10 раненых: последствия атаки БПЛА на Подмосковье

При ночной атаке беспилотников на Московскую область пострадали десять человек.

Среди пострадавших есть ребенок, сообщил губернатор Подмосковье Андрей Воробьев.

Семеро пострадавших из Домодедово, среди них трое китайцев. Шесть человек в больнице: у них множественные осколочные ранения, еще один пациент получили открытый перелом бедра.

В Подольске пострадали два человека: 66-летняя женщина получила ссадины и гематому, 38-летняя женщина от госпитализации отказалась.

В Одинцовском округе 11-летняя девочка получила острую реакцию на стресс, госпитализация не потребовалась, уточнил глава региона.

В Домодедово БПЛА попал в многоэтажку на улице Курыжова, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Пострадавших нет, поврежден фасад дома.

На территории индустриального парка "Южные врата" в Белых столбах произошел пожар, в настоящий момент он локализован. Тушение продолжается.

Также произошло возгорание частного жилого дома. Еще один беспилотник упал рядом с автомобилем на трассе М-4.

В ночь на 20 июля Подмосковье подверглось массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Ночью дважды объявляли режим ракетной опасности, действовала беспилотная опасность. В столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводились ограничения. Повреждения и пострадавшие зафиксированы в Домодедово, Подольске и Одинцовском городском округе.

После ночной атаки БПЛА СКР возбудил уголовное дело о теракте.