Полина Лурье продает квартиру Долиной за баснословные деньги. Вот что говорит адвокат

Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Теперь Лариса Александровна вместе со своими кошками ютится в съемном жилье. А кроме того, у певицы совсем не осталось денег. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, мошенники отобрали у исполнительницы хита "Погода в доме" все, у Долиной не осталось никаких накоплений.

Во время суда адвокат Полины Лурье уверял, что хоть деятельность женщины и связана с недвижимостью, роскошную квартиру в Хамовниках она купила не для перепродажи, а чтобы жить там с детьми. Но спустя полгода после заселения Лурье, видимо, передумала. Новая хозяйка выставила апартаменты на продажу, при чем цена взлетела почти в два раза.

По данным СМИ, Полина продает квартиру, которую с таким трудом отбила у Ларисы Долиной, за 200 миллионов рублей. Якобы уже есть и покупатель — некий миллионер, пожелавший остаться неназванным. "ТВ Центр" связался с адвокатом Лурье Светланой Свириденко, чтобы получить комментарий.

Правозащитница решительно опровергла распространившиеся новости. Адвокат подчеркнула, что новая хозяйка квартиры с приобретением расставаться точно не планирует. "Полина ничего не продает", — заявила Свириденко.

Однако источники Mash продолжают настаивать, что в скором времени у квартиры Долиной появится новый владелец. Лурье же скрывает факт продажи, так как боится, что на нее обрушится волна критики.