Трасса Р-280 "Новороссия" полностью взята российскими бойцами под контроль. Об этом рассказал в понедельник, 20 июля, глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Губернатор доложил президенту и верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе и о действиях российской армии по минимизации негативных эффектов от атак противника.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Балицкий рассказал о ситуации в городе атомщиков Энергодаре, обслуживающем Запорожскую атомную электростанцию. По словам политика, враг, , не имея никаких успехов на фронте, "кошмарит" мирное население, наносит удары по населенным пунктам и объектам, связанным с обеспечением жизнедеятельности граждан — например, по аптекам.

Ситуация сложилась сложная, но контролируемая, а российские бойцы принимают все меры к тому, чтобы ее урегулировать, подчеркнул Балицкий.

Тем временем российские бойцы продолжают расширение зоны безопасности на границе с Украиной и в приграничных районах. Так, армия России взяла под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

До того штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск "Север" в ходе ожесточенных боев выбили из Петро-Ивановки Харьковской области националистов 5-й бригады Нацгвардии Украины и испаноговорящих наемников киевского режима.