Анатолий Кот рассказал о шокирующем поступке Сергея Безрукова

Анатолий Кот стал гостем шоу Паблик-ток "Между дублями" актера и писателя Феликса Мурзабекова. В откровенном разговоре речь зашла о театральных вузах. Кот признался, что однажды Сергей Безруков вытворил такое, что студенты до сих пор вспоминают с замиранием сердца.

"Я просто хочу рассказать историю про Сергея Витальевича, за что ему очень благодарен и рассказываю эту историю. Я вижу реакцию людей и сам понимаю, что это невероятный поступок", — начал актер.

В этом году старшая дочь Анатолия Алиса окончила ВГИК, она училась на курсе у Безрукова. Это был первый курс актера, он впервые набирал как мастер.

"И когда она поступила, естественно, я подготовил котлету денег, чтобы занести за первый год обучения. Ну, как всегда. Потому что там, как всегда, два-три бюджетных места. И, короче, встречаемся с Алисой, она говорит: "Ты знаешь, папа, Сергей Витальевич вот что сказал: "Я в своё время учился бесплатно. И мои все ученики будут учиться бесплатно все четыре года". Он снялся в рекламе и заплатил за всех, за все четыре года, за весь свой курс", — раскрыл шокирующий поступок Безрукова Кот.

Артист до сих пор благодарен коллеге, за то, что и его дочь, и другие дети получили такой подарок. Анатолий отметил, что это достойно восхищения. Сам же Безруков о том, что подарил студентам возможность учиться бесплатно, никогда не говорил публично.