В Кремле прокомментировали возможную встречу Лаврова и Рубио

Россия приветствует возможные контакты с американской стороной по линии главы МИД.

Так прокомментировали в Кремле возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Но пока никаких контактов по этому вопросу с Вашингтоном не было.

"Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Рубио сообщил журналистам, что готов встретиться с Лавровым на полях саммита АСЕАН в Филиппинах. Глава МИД России посетит острова 21-23 июля.