Губернатор Запорожской области встретился с Путиным

В Энергодаре ситуация сложная, но контролируемая. Об этом доложил сегодня президенту губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече в Кремле.

Глава региона отметил, что противник бьет по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре. Но эффективность работы украинских дронов заметно снизилась - благодаря совершенствованию средств защиты. Все энергетические объекты и дорога, которая снабжает Крым, под контролем наших вооруженных сил. Рассказал Балицкий и о проекте к двухсотлетию Бердянска. Его отметят в следующем году.