ЦИК утвердил федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы

Центризбирком сегодня утвердил федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы в Госдуму 9-го созыва. Таким образом, объединение стало второй политической силой, которая успешно прошла этап регистрации.

Ранее в минувшую пятницу ЦИК одобрил документы от КПРФ. Первый замруководителя фракции “Новые люди” Владислав Даванков отметил, что партия начинает активный этап избирательной кампании и сосредоточится на подготовке предвыборной программы совместно с жителями регионов.

"Всего 382 кандидата зарегистрированы, и с этого дня мы начинаем наши поездки и формировать наши программы. Сегодня мы здесь большой командой. Важно, что эти люди "новые", эти люди профессионалы, и они готовы, и будут работать для людей", - отметил Владислав Даванков.