Россия остается открытой к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Об этом напомнил в понедельник, 20 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал по просьбе журналистов вероятность восстановления контактов с европейскими странами в свете публикаций западных СМИ о якобы смене настроя Германии в отношении диалога с Россией.

Как отметил Песков, "мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ". Однако "в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран" — никаких реальных шагов в озвучиваемом направлении они не предпринимали.

Пресс-секретарь президента России также предупредил, что Москва намерена в случае перспективы восстановления диалога с европейскими странами задействовать "тот опыт, который мы приобрели".

Тем временем глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук напомнил про роль нынешних властей Германии в преступлениях украинских националистов. Политик, которого цитирует ТАСС, указал, что "для создания гуманитарной катастрофы в России ВСУ активно применяют немецкие технологии, в том числе используют дрон под названием "Бегемот". При этом предприятия германского ОПК с подачи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его правительства превращают крупнейшую экономику Евросоюза "в промышленный тыл войны против России".

Нет позитивных сдвигов в российско-германских отношениях и в общественной сфере. ФРГ запретила российским спортсменам участвовать в Европейских юношеских играх глухих. Как подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова, это "свидетельство морального уродства определенной части немецкого политического истеблишмента". Особый цинизм указанного запрета заключается в том, что "если бы не наша страна, инвалидов в Германии продолжали бы "утилизировать", а не позволять им создавать ассоциации и заниматься спортом".