Дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и Академика Королёва откроют в 2027 году.

Дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королёва откроют в 2027 году. Ход строительства сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках проекта, появятся две эстакады и путепровод через МЦД-3.

Эта транспортная артерия соединит Северный и Северо-восточный округа Москвы. Одна часть нового путепровода находится в Бутырском районе, а другая - в Марфино. 470 метров дорожной конструкции существенно улучшах транспортную структуру города и облегчат жизнь москвичам.

Сотни человек работают здесь круглосуточно, чтобы закончить масштабную стройку в кратчайшие сроки. Передвигаться между районами станет значительно проще и быстрее для 250 тысяч горожан.

"Данная дорога сократит около 20 минут, разгрузит транспортную систему районов Марфино, Бутырский, Останкино. Данный проект соединяет МСД с улицей академика Королёва. Жители получат скоростную трассу от МСД до улицы Королёва", - сообщил Александр Чупрунов, заместитель генерального директора по производству компании-генподрядчика.

Московским скоростной диаметр - это система магистралей, которая уже успешно разгружает главные автомобильные артерии столицы, такие как МКАД и ЦКАД. На новом путепроводе не будет ни одного светофора. И хотя трасса пересекает железную дорогу, для пассажиров поездов, работы идут незаметно, все составы ходят по расписанию.

Сейчас возведены опоры для будущей дороги и проходит укладка основной части. Блоки будущего автомобильного моста собираются на земле. Затем их поднимают с помощью крана и, используя домкраты, сдвигают вперёд через железную дорогу.

При этом путепровод - только часть работ по модернизации района. Новые эстакады, пешеходные переходы, светофоры, инженерные коммуникации и даже газоны ждут местных жителей - всего около 7 километров дорог. Возведение путепровода связано и с другими масштабными проектами - строительством скоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург", развитием транспортного хаба "Петровско-Разумовская" и реконструкцией Дмитровского путепровода.