Тысячи гостей музыкального фестиваля на ВДНХ проверили своё здоровье

Всё о здоровье - за четверть часа. В минувшие выходные более 5 тысяч гостей музыкального фестиваля на ВДНХ проверили своё здоровье. Пройдя экспресс-тест.

Там работал тестовый павильон Московской медицины. Всего за 15 минут гости могли сделать анализ состава тела. Оценить образ жизни. А также уровень физической активности и питания.

Ну а затем получить персональные рекомендации от врачей. Формат, созданный в рамках программы "Московский Чекап", оказался востребованным. И скоро подобные павильоны появятся, на бульварах столицы.