Пропавшие ключи нашлись за секунды и всё благодаря усовершенствованной модели металлоискателя. Его из подручных материалов собрал ученик десятого класса

Робот на колёсах находит мельчайшие предметы на глубине метра и определяет любой вид металла. Причем, умного напарника можно контролировать и дистанционно

Проект "Инженерный класс в московской школе" позволяет ученикам применять знания на практике. Каждый школьник здесь создаёт свой проект, получая навыки будущей профессии. Разработку Ярослава Камынина уже отметили на конференции "Старт в медицину". И это настоящее спасение для пациентов с травмой руки. Восстанавливать мышцы теперь можно без наложения гипса

Экзоскелет сам сгибает руку и позволяет выполнять рутинные обязанности без нагрузки на мышцы. Суставы в это время полноценно восстанавливаются. А изобретение Варвары и Владислава- незаменимая вещь для грузчиков и строителей

Экзоскелет позволяет распределять вес предмета на всё тело и минимизировать риски травм. Оценивают проекты учеников на научно-практических конференциях. С выбором университета теперь тоже можно определиться до окончания школы

"Каждая школа, которая является официальным участником какого-либо городского проекта официального образования, приписана к вузу и приписана к колледжу", - сообщила Ксения Гладникова, учитель школы №1532, руководитель проектного офиса.

Сегодня талант, креативность и инновационные идеи школьников - это будущее российской науки и технологий. Поддержка молодых ученых не только поможет им раскрыть свой потенциал, но и вдохновит других детей.