Стало известно, почему на самом деле Меган Маркл и принц Гарри решили вернуться в Британию

Принц Гарри и Меган Маркл привезли детей на встречу с Карлом III не из сентиментальных чувств. Герцог и герцогиня Сассекские снова задумали извлечь пользу из общения с королем.

Как пишет Daily Mail, Меган и Гарри обсуждают возможность проводить больше времени в Великобритании, а в последствии и вовсе вернуться во дворец. Дело в том, что Маркл так и не смогла добиться влияния в Голливуде, герцогиня чувствует себя в США "чужой", поскольку, ее "американская мечта начинает угасать" после завершения сотрудничества с Netflix и Spotify. Похожие чувства терзают и сына Карла III.

"Есть ощущение, что американская мечта оказалась не совсем такой, какой её представляли. В окружении Гарри обсуждают, что он начал ощущать себя в Америке немного нежеланным", — поделился один из приятелей принца с журналистами.

Меган "полностью поддерживает" стремление Гарри восстановить связь с британскими родственниками. Супруги подумывают использовать свой дом в Португалии как промежуточную базу для поездок в Великобританию.

Сообщения о возможном возвращении герцогов в королевскую семью с новой силой стали обсуждать после того, как Гарри, Меган и их дети — принц Арчи и принцесса Лилибет — встретились с королём Карлом III в его загородной резиденции Хайгроув. Детали воссоединения держатся в секрете.