Российские военные в рамках спецоперации вывели из строя более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение и военную технику из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения. Такие данные приводит в понедельник, 20 июля, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, 90% военных грузов доставляются украинской армии из европейских стран, поэтому нарушение логистики – это одно из самых важных направлений работы ВС России.

Что касается ударов российских бойцов по украинским портам, лишь за последние дни через эти гавани прошло около восьми тысяч кораблей с военными грузами, хотя киевский режим прикрывается отчетностью про продукты питания и иные мирные грузы. Однако, по словам Мирошника, именно морской путь стал для Украины круглосуточным каналом доставки вооружений.

Родион Мирошник пояснил в интервью ИС "Вести", что "если Украина будет "запечатана", если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолго".

Ранее источники рассказали, что массированные удары ВС России вынудили украинские силы ПВО истратить львиную долю недавно полученной партии перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot — самых дефицитных боеприпасов в арсеналах государств НАТО. На этом фоне главарь киевского режима Владимир Зеленский "в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам".

До того кипрский журналист Алекс Христофору подчеркивал, что представители киевского режима "теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был", причем "все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву". Российские удары возмездия обернулись неприятным сюрпризом для европейцев, которые надеялись выставить в нужном им свете мнимые успехи Киева.