Вдову тайно похоронили отдельно от Александра Маслякова: и вот почему

В Москве похоронили вдову Александра Маслякова Светлану. Траурная церемония была закрытой, ни представители прессы, ни поклонники КВН не знали, где пройдет панихида.

Предполагалось, что вдова упокоится рядом с Масляковым на Новодевичьем кладбище, но семья решила иначе. Режиссера КВН похоронили за несколько километров от мужа на другом погосте.

"Светлану Анатольевну похоронили рядом с родителями ее покойного супруга Александра Васильевича Маслякова. Он скончался в 2024 году и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве", — сообщил Telegram-канал Shot.

Поклонники Масляковых были шокированы такими новостями. Однако источники отмечают, что решение о захоронении жены телеведущего на Троекуровском кладбище приняла семья, предварительно обсудив этот вопрос. По некоторым данным, Светлана Анатольевна сама не хотела упокоиться на Новодевичьем, так как понимала, что для ее захоронения потребуется демонтировать роскошный памятник на могиле Маслякова.

Будущий режиссер КВН начала путь на телевидении в 1966 году. Она работала ассистентом режиссера в Молодежной редакции Центрального телевидения. Именно на этой должности будучи юной девушкой познакомилась с Александром Масляковым. Почти всю жизнь они были вместе, за что получили прозвище "неразлучники".

Умерла вдова телеведущего 17 июля. Причиной смерти стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Светлане Масляковой было 78 лет.