Роскомнадзор опроверг блокировку App Store в России

Российские компетентные органы не предпринимали действий по ограничению работы магазина приложений App Store в России. Об этом рассказали в понедельник, 20 июля, в Роскомнадзоре.

Этот комментарий последовал за многочисленными жалобами российских интернет-пользователей на неполадки в работе приложения App Store, трудности со скачиванием игр и программ.

Однако Роскомнадзор заверил, что не ограничивает доступ в России к App Store.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, комментируя удаление российских приложений из App Store, отмечал, что руководство Apple начало под политическим давлением в ущерб своим пользователям "совершать такие неадекватные, на мой взгляд, действия" (цитата по ТАСС).

В Кремле тем временем предложили моментальное решение этой проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что странный шаг американской корпорации "бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы". Он заявил, что "моментальное решение проблемы" может заключаться в переходе с "яблочной" операционки и гаджетов на Android и "наши системы".