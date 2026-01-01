День хоккея появился в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране новой праздничной даты — День хоккея. Его будут отмечать ежегодно 22 декабря.

Как уточняется в документе, соответствующее решение было принято "в целях популяризации и развития хоккея".

Дата 22 декабря выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1946 году в Советском Союзе стартовал первый официальный чемпионат страны. Матчи первенства СССР проводились в Москве, Ленинграде, Архангельске, Риге и Каунасе. С тех пор именно 22 декабря 1946 года считается в нашей стране днем рождения отечественного хоккея.

В 2026 году Россия отметит 80-летие отечественного хоккея. В честь этого события Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о проведении первого сезонного турнира в своей истории — Кубка Первых. Участие в нем примут шесть клубов, которые также празднуют в этом году 80-летие: "Спартак" (Москва), "Динамо" (Москва), ЦСКА (Москва), "Торпедо" (Нижний Новгород), СКА (Санкт-Петербург) и "Автомобилист" (Екатеринбург).

Президент КХЛ Алексей Морозов, которого цитирует "РИА Спорт", заявил, что Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея.