Бровей и ресниц нет: честное фото тяжелобольной Пугачевой слили в Сеть

Алла Пугачева в начале месяца прилетела в Прибалтику. 77-летняя Примадонна находится в Юрмале. Певица примчалась на помощь подруге Лайме Вайкуле. Через пару дней стартует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", но без подтверждения, что в нем примет участие Пугачева, зрители не спешат покупать билеты.

Исполнительница хита "Айсберг" с мужем-иноагентом и двойняшками Лизой и Гарри поселилась на вилле в центре города. В Юрмале Примадонна восстанавливается после двух недавних операций на сердце, артистке предписаны пешие прогулки. Правда, судя по свежим кадрам, Пугачева еле передвигает ноги. В Юрмале она ходит, опираясь на трость.

При этом Алла Борисовна не скрывается от поклонников. Примадонна охотно фотографируется со всеми желающими. Посчастливилось получить заветный снимок с Пугачевой и эмигрировавшей из Херсона Александре Яковлевой. Поклонница попросила народную артистку СССР сделать с ней совместное селфи и Пугачева согласилась, даже сняла ради фото большие темные очки.

Певица широко улыбалась в камеру, при этом она подняла руку к бейсболке, похваставшись черным маникюром. Позировала Примадонна в светлом свободном джемпере и черной бейсболке. Алла Борисовна отказалась от яркого макияжа, но, как заметили пользователи Сети, сделала это зря. "Бровей и ресниц совсем нет", — написал в комментариях под фото один из почитателей таланта артистки.