Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия препятствуют достижению соглашения по проекту очередного, 21-го по счету, пакета антироссийских санкций Евросоюза.

Как пишет Financial Times, Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку это угрожает уничтожить герческую судоходную компанию Dynagas.

У ряда других членов ЕС нашлись собственные возражения в отношении предлагаемых рестрикций, поэтому они "потребовали исключений из последнего списка санкций, разработанного Брюсселем, или полностью заблокировали предложенные меры".

Ранее верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас попыталась призвать страны к компромиссу относительно антироссийских санкций, заявив, что "мы должны перетерпеть эту краткую боль ради долгосрочной выгоды".

Тем временем в Европе звучат горькие признания о разрушительных последствиях санкций — но не для России, а для авторов и инициаторов ограничительных мер. В частности, финские приграничные города практически вымерли из-за закрытия границы с Россией, а экономика страны переживает серьезный кризис.